Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточнённая в рамках второго чтения редакция позволяет предоставить кредитные каникулы не только военнослужащим Минобороны, но и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующим в СВО. Кроме того, мобилизованные, контрактники и другие участники спецоперации смогут приостанавливать свои обязательства по договору кредита или займа, заключённому до дня их мобилизации. Такое же право есть и у членов их семей.

Исполнение обязательств могут приостановить на срок мобилизации, участия в спецоперации или контракта, увеличенный на 30 дней. Для этого заёмщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора кредита (займа), но не позднее 31 декабря 2023 года. Этот льготный период продлевается в случае нахождения военнослужащего в госпитале, больнице или другом медучреждении в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, полученным в ходе СВО.

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Обязательства по кредитам и займам лиц, которые погибли в ходе СВО либо умерли из-за полученных во время спецоперации ранений, или стали инвалидами первой группы, будут прекращены.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования и действует на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.