Губернатор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днём добровольца

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель регионального Заксобрания Александр Романенко поздравили жителей с Днём добровольца, который отмечают 5 декабря. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

«Дорогие друзья! Сердечно поздравляем вас с Днём добровольца! Этот молодой праздник очень быстро обрёл популярность, так как традициям волонтёрства в России сотни лет. Деятельность добровольцев является важной частью общественной жизни страны. Участие в обеспечении безопасности массовых мероприятий, профилактика преступности, поиск пропавших, помощь ветеранам, людям с ограниченными возможностями, больным детям, охрана природы и защита животных — это далеко не полный список добрых дел волонтёров», — говорится в поздравлении.

Политики отметили, что в Алтайском крае сегодня действует более 850 добровольческих объединений, вовлечены в которые почти 140 тысяч человек.

«Спасибо вам, дорогие волонтёры, за самоотверженность, неравнодушие и доброту! Желаем вам крепкого здоровья, удачи и благополучия!» — заключили Томенко и Романенко.

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам отмечать 5 декабря как «Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития», призвав их осуществлять меры для побуждения людей во всех сферах деятельности предлагать свои услуги в качестве добровольцев.