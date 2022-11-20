Холодно и скользко. О погоде в Алтайском крае 21 ноября

21 ноября в Алтайском крае будет холодно и скользко. О погоде в регионе рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в крае составит -8...-13 градусов. Местами небольшой снег. В утренние часы местами возможна изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. Местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут -9...-11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможна изморозь. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.