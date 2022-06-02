Игрок «Монако» и сборной России Александр Головин отдыхает на Алтае

25-летний российский футболист, полузащитник французского футбольного клуба «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин приехал отдохнуть на Алтай. Об этом сообщает телеграм-канал национальной команды.

Напомним, что Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. По результатам прошедшего сезона команда Головина заняла третье место во французской Лиге 1. Лидеру чемпионата монегаски уступили 17 очков.

После отпуска Александр Головин вернётся в состав команды, чтобы готовиться к третьему отборочному раунду Лиги чемпионов.

Для того чтобы попасть на самый престижный клубный турнир Европы, «Монако» нужно успешно провести четыре матча.