«Их там миллионы». В Алтайском крае бьют тревогу из-за нашествия жука

Жители села Гришенское Мамонтовского района жалуются на рапсового листоеда, который завёлся в районе. Согласно посту в сообществе Barnaul22, вредитель ест всё — посадки, зелень и даже деревья.

«Может, хоть кто-то отреагирует из вышестоящего начальства, администрации... Нам сказали, что это не карантинный жук, бороться с ним нужно самим. Но их там миллионы! Нас съедят», — рассказала жительница села.

Администрация Мамонтовского района заявила, что уже принимает меры. 27 мая на место выехала комиссия, которая должна сделать официальное заключение о вредителе, выработать меры и довести их до населения. 30 мая глава района заслушает доклад и обсудит меры борьбы с жуком.