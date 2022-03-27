Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск задумался над созданием собственной социальной сети. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы подписчиков.

«Илон Маск, Вы бы рассмотрели возможность создания новой социальной сети? Такой, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и её соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна. Я думаю, что такая платформа необходима», — спросил у Маска один из пользователей.

Предприниматель ответил ему, что всерьёз думает над разработкой такой платформы.

Напомним, что ранее Илон Маск отказался отключать российские телеканалы в своей бесплатной сети спутникового Wi-Fi, объяснив это посягательством на свободу слова.