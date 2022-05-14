Интернет и волонтеры. Как идет голосование за благоустройство общественных мест в Барнауле?

У жителей Барнаула осталось ещё две недели, чтобы выбрать парк, аллею, площадь или сквер, которые благоустроят в следующем году по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Лидеры уже видны, однако всё может измениться. 13 мая власти и общественники показали журналистам ещё один возможный объект для благоустройства — аллею на улице Малахова — и рассказали, почему стоит проголосовать за неё.

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«Место патриотической силы»

Аллея на улице Малахова (от ул. Юрина до ул. Антона Петрова) находится в Ленинском районе Барнаула. Здесь можно увидеть знаменитые часы и аллею героев с именами погибших солдат шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. По словам командира Ленинского отряда народной дружины «Барнаульская» Азера Алиева, благодаря этому территория стала «местом патриотической силы», за которое обязательно надо проголосовать.

Если территория победит в голосовании, здесь обновят зелёные насаждения, отремонтируют плиточное покрытие, поставят новые лавочки, фонари и малые архитектурные формы, а также сделают детские зоны, рассказывает глава Ленинского района Александр Михалдыкин.

Он также отмечает, что закончить обновление аллеи очень просят жители города, так как на ней все ещё есть участки, которых благоустройство вообще не коснулось, или те, которые давно требуют ремонта.

«Аллея востребована, здесь гуляет много жителей района, в том числе с детьми. Близко находятся транспортные развязки, к этому месту прилегают остановки общественного транспорта. Здесь всегда людно, оживлённо. Поэтому хотелось бы, чтобы за этот объект проголосовали», — отметил глава района.

На данный момент реконструкцию аллеи поддержали только 515 человек. Однако, как говорит председатель молодёжного парламента Барнаула Николай Савинский, это не показатель, и распределение сил может ещё измениться, так как многие люди сделают свой выбор только к концу мая.

Председатель ТОС «Малаховский» Оксана Доронина рассказывает, что сейчас в районе много работают с домкомами и местными активистами, которые рассказывают остальным, как и где можно отдать свой голос. Эта просветительская работа в итоге может принести результат.

Аллея на улице Малахова / Фото: Антон Дегтярёв

Где можно проголосовать?

«Выборы» новой общественной территории начались ещё 15 апреля, а закончатся через две недели — 30 мая. Барнаульцы могут проголосовать за свой парк, сквер или аллею на сайте za.gorodsreda.ru.

Жители краевой столицы имеют право выбрать одну из 37 общественных территорий и один из трёх дизайн-проектов обновления парка «Юбилейный». Кроме того, существуют и другие способы высказать свою позицию — через портал «Госуслуги» или через волонтёров, которые работают в здании МФЦ на пр. Ленина, 6, и в торговом центре «Пионер».

При этом право поставить галочку за своего фаворита есть и у школьников — голосование доступно с 14 лет. Николай Савинский рассказывает, что молодёжный парламент старается всеми силами привлекать юношей и девушек к «выборам». Орган агитирует школьников, учащихся колледжей и вузов через мессенджеры и соцсети, и это даёт результат — к голосованию они подключаются. Молодые люди также идут работать волонтёрами. Их зазывают через комитет по делам молодёжи или через всё тот же молодёжный парламент.

Сейчас в краевой столице за свои объекты проголосовали около 13 тысяч человек. С большим отрывом лидирует парк «Центральный», у него более 1,8 тысячи голосов. Прямо за ним расположился парк «Зелёный сквер», который находится на площади Октября за Художественным музеем (за него — 1,1 тысячи высказавшихся). Более тысячи человек поставили галочку за зелёную зону на ул. Лазурной, 4, и за Сиреневый бульвар в Индустриальном районе. На благоустройство общественных территорий в следующем году власти собираются потратить около 100 млн рублей. У каждого объекта на сайте голосования есть проект, с которым жители могут ознакомиться и решить, поддержать его или нет.

Стоит отметить, что, кроме Барнаула, в Алтайском крае в голосовании участвуют ещё семь городов. Это Алейск, Рубцовск, Новоалтайск, Камень-на-Оби, Бийск, Заринск и Славгород. В них на выбор представлено 95 объектов, из которых отберут 13.

Николай Савинский, Александр Михалдыкин, Азер Алиев, Оксана Доронина / Фото: Антон Дегтярёв

Что уже благоустроили

Напомним, что в прошлом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Алтайском крае закончили работы на всех 204 объектах. В это число вошли 140 дворов и 64 общественные территории. В этом году рабочие благоустроят 175 объектов в 42 муниципалитетах региона. 120 из них — дворы, а 55 — общественные территории.

В Барнауле отремонтируют 65 дворов за 241,5 млн рублей. Общественных территорий будет две — набережная Речного вокзала и парк «Юбилейный». При этом если набережную будут обновлять только в текущем году, то реконструкция «Юбилейного» будет идти несколько лет.

По информации пресс-службы мэрии, благоустройство там уже началось. Рабочие начали ремонтировать арку на входе в парк, сносить аварийные деревья и поросль, а также демонтировать асфальтовое покрытие.

Не один год уже длится и благоустройство другого барнаульского парка — «Изумрудный». В 2022 году там будет идти главный, третий этап реконструкции, после которого здесь появится пруд.

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