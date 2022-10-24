Как общественники работают с государством и какие инициативы воплощают в жизнь

Представители общественных организаций из различных регионов страны приехали в Барнаул на круглый стол Общественной палаты Алтайского края в пятницу, 21 октября. За одним столом собрались представители движения «Бессмертный полк», «Юнармии», «Волонтёров Победы», представители органов власти и общественники. Они обсудили проекты, поговорили о взаимодействии общественных организаций и государства, затронули тему помощи мобилизованным.

Общество и государство

В круглом столе Общественной палаты Алтайского края участвовали гости из разных регионов России: Волгоградской, Челябинской, Смоленской областей, Алтайского края и Москвы. Из столицы в Барнаул приехали, например, Герой России и первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров и председатель движения «Бессмертный полк» Сергей Макаров.

Темой обсуждения стало взаимодействие государства и общественных организаций. Вячеслав Бочаров отметил, что в последнее время роль общественников значительно выросла, однако главным звеном в этой работе остаётся государство, и активисты должны помогать акцентировать внимание на проблемах, которые стоит решить. Причём помощь общественников требуется во всех сферах жизни и даже в военной, подчеркнул Бочаров.

Вячеслав Бочаров и Сергей Макаров / Фото: amic.ru

Сопредседатель Центрального штаба ООГПД «Бессмертный полк России» Сергей Макаров на примере Бессмертного полка наглядно продемонстрировал, как общественная инициатива может влиять на формирование гражданской повестки.

«Люди хотели напомнить, что их родственник воевал и освобождал родину от врага. Здесь было волеизъявление и яркий пример того, как инициатива влияла на повестку. Гражданская инициатива может решить многие задачи и донести до власти важные моменты для решения важных политических и общественных задач», — рассказал Макаров.

Совместная работа

По словам члена Общественной палаты Алтайского края и председателя краевой общественной организации «Согласие» Геннадия Шейды, государственные органы власти и общественники только дополняют друг друга. Общественники должны контролировать органы власти, и работа должна быть совместной, считает Шейда.

Круглый стол в Общественной палате Алтайского края / Фото: amic.ru

Органы власти намерены и дальше активно сотрудничать с общественниками, подчеркнула начальник управления молодёжной политики Алтайского края Екатерина Четошникова. Она отметила, что и сейчас общественные деятели получают финансовую, информационную и консультативную поддержку со стороны правительства.

В регионе выстроена «чёткая системная работа по всем ключевым направлениям», подчеркнула чиновница. Так, некоторым организациям помогают и два ведомства — например, алтайское отделение «Юнармии» курируют как управление молодёжной политики, так и региональный Минобр, отмечает Четошникова.

Работу с волонтёрами координирует Алтайский центр развития добровольчества. Добровольцы помогают семьям мобилизованных, студенческие строительные отряды работают на объектах. Им предоставляют территорию и помещения для занятий, рассказала Четошникова.

«Сейчас отношение к общественникам меняется в положительную сторону. Очень важно вместе создавать пространство для реализации общественных и государственных инициатив. Уверена, что совместная работа будет конструктивна и удастся создать программу дальнейших действий, которую мы будем реализовывать вместе», — отметила Четошникова.

Юрий Шамков познакомил экспертов с системой и результатами работы 7-го состава ОПАК, подчеркнув, что региональный консультативно-совещательный орган с 2019 года обладает правом законодательной инициативы и активно им пользуется.

Кроме того, в Общественной палате проходят обсуждения общественно значимых вопросов: демографии, организация медпомощи, проблем людей с ограниченными возможностями здоровья, организации системы обращения с ТКО и так далее.

«Мы стараемся реагировать на вызовы общества, проводим круглые столы, расширенные заседания — у нас работа постоянно идёт. В июне мы с Общественной палатой ЛНР заключили соглашение, организовывали доставку гуманитарной помощи в Славяносербский район», — рассказал Юрий Шамков.

Юрий Шамков (в центре) / Фото: amic.ru

Новые пути решения проблем

«Важную роль в диалоге общества и власти занимают некоммерческие организации (НКО), подчеркнул член Общественной палаты Алтайского края Денис Матис. По его словам, в городах и сёлах они разворачивают активную деятельность. Часто НКО могут предложить новые пути решения проблем», — отмечает Матис.

«В НКО, как правило, отсутствует консерватизм, поэтому НКО может предложить новый взгляд на решение старых проблем. Например, молодёжный парламент делал проект „Алтай — территория будущего“. В его рамках молодёжь на территориях помогала создать проектную команду. Они выезжали, узнавали о проблемах и сообщали о них», — рассказал Матис.

Председатель комиссии по вопросам экономики и предпринимательства Сергей Тастан подчеркнул, что общественные организации (будто то Общественная палата, поисковое движение, «Волонтёры Победы» или «Юнармия») способны создавать условия для развития общества и регионов. Они направлены на помощь человеку, который является «главным капиталом нашей страны», отметил Тастан. И поэтому общественникам нужно продолжать работать и проводить полезные для общества мероприятия.

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