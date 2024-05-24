"Слона научили танцевать". Как Сбер помогает сибирскому бизнесу

И как эту помощь оценивают сами предприниматели

24 мая 2024, 17:10, Александра Черданцева erid: LjN8JswhZ

День предпринимателя в Сбере / Фото: пресс-служба банка

Раньше банк просто давал бизнесу деньги, а сегодня является одним из главных партнеров любой компании. Здесь не только обеспечивают средствами для развития, но и становятся советчиками и даже друзьями. Именно к этому стремится Сбер. Накануне Дня российского предпринимательства, 23 мая, банк провел очно-дистанционную встречу с бизнесменами сразу в нескольких регионах Сибири. Участие приняли представители Сбера, их клиенты и журналисты, в том числе и корреспондент amic.ru. Обсуждали и возможности банка, и проблемы предпринимателей.

Бурный рост

"День российского предпринимательства – один из главных праздников для бизнеса в нашей стране. Хотя каждый день для предпринимателя – тяжелая работа. Бизнесмены всегда в поисках нестандартных решений и возможностей развития бизнеса. И мы помогаем им в этом", – начал председатель Сибирского банка Сбербанка Дмитрий Солнцев.

Сегодня в Сбере в девяти регионах Сибири обслуживаются десятки тысяч предпринимателей из сферы малого бизнеса. И каждый год этот показатель только увеличивается. По словам директора управления продаж малому бизнесу Виктории Косенковой, каждый год банк прирастает на 20 тысяч новых клиентов.

2023-й ознаменовался еще и бурным ростом кредитования, добавил Дмитрий Солнцев. Портфель кредитования малого бизнеса в Сибирском банке Сбера уже и по итогам первого квартала 2024-го превысил 146 млрд рублей, это на 51% больше, чем годом ранее.

"Росту способствовала и обратная связь от бизнеса – мы совершенствовали наши кредитные решения, упрощали их, делали процесс максимально быстрым. И мы даже не ставим цель найти столько-то новых клиентов. Наша задача – сделать сервис банка удобным, чтобы у предпринимателей появлялось желание с нами работать", – пояснил топ-менеджер.

Совершенствование сервиса

Сервисы и технологии во всех направлениях непрерывно развиваются. Например, Сбер внедрил технологию, по которой представитель МСП может получить оборотный кредит за три минуты.

Еще один популярный сервис – регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета. Заявку можно оставить онлайн, в банк нужно будет прийти только один раз, либо заказать выездную встречу с сотрудником для идентификации. Регистрация бизнеса займет от одного до пяти дней. Кстати, быстро и бесплатно оформить ИП или ООО с единственным учредителем через сервис Сбера можно и в МФЦ. Расчетный счет будет открыт автоматически.

"За первые четыре месяца 2024 года этим сервисом воспользовались уже почти 5000 предпринимателей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы снизили время на открытие расчетного счета, теперь это 20 минут, но и 20 минут – это тоже много", – сообщил Дмитрий Солнцев.

Отдельно председатель Сибирского банка Сбербанка остановился на отраслевых решениях для бизнеса. Сейчас у Сбера их восемь: для онлайн-торговли, коммерческой недвижимости, сферы ЖКХ, розничной торговли, транспорта, управления продажами, сферы услуг, кафе и ресторанов. Банк в рамках решения дает аналитику по отрасли, помогает анализировать выручку, видеть потребности посетителей, сравнивайте себя с конкурентами. С начала года решениями воспользовались 7,6 тысячи клиентов Сибирского банка. Причем 1,2 тысячи новых активаций приходятся на Алтай.

Новое направление – работа с маркетплейсами. Это поддержка бизнеса не только на Мегамаркете (площадка самого Сбера), но и на "Вайлдберриз", "Озоне" и "Яндекс Маркете". Клиенты банка получают безлимитные переводы физлицам и себе без комиссии, бесплатную бизнес-карту, инструменты для развития онлайн-продаж, приветственные бонусы и другое.

Ко Дню российского предпринимательства в Сбере запустили несколько акций. Это скидки и выгодные условия по продуктам и пакетам услуг, акция для новых продавцов на Мегамаркете (1% комиссии от продаж на 90 дней).

Каждый день работают над доступностью услуг для бизнеса во всех офисах (в том числе и тех, что изначально были открыты для физических лиц).

День предпринимателя в Сбере / Фото: пресс-служба банка

Сбер всегда был рядом

И клиенты это ценят. Участие в онлайн-конференции приняли представители бизнеса из Томска, Красноярска, Новосибирска, Кемерова, Алтайского края.

Глава ряда новосибирских компаний Зураб Антадзе – клиент банка с большим стажем.

"Во всех моих начинаниях Сбербанк был всегда рядом, в самые сложные моменты, а их было много. Например, когда мы попали под санкции (некогда одна из его компаний экспортировала из России 92% пихтового масла. – Прим. ред.), пришлось быстро мобилизоваться и открыть новое направление – косметические продукты. А еще мы создали производственную базу по лесопереработке", – рассказал Зураб Антадзе.

Компания "Партнер-Красноярск" – один из новых клиентов Сбера. Директор Ярослав Бакулин рассказал, что открыл это ООО, пожалуй, в самое сложное и непонятное время – в марте 2022 года.

"И вопрос выбора банка даже не стоял. В это нестабильное время хотелось работать со стабильным партнером. К 2023 году у нас был трехкратный рост оборотов, и не без поддержки Сбера", – подчеркнул Ярослав Бакулин.

За финансовой поддержкой в Сбер уже много лет обращается и алтайский бизнесмен Алексей Казанцев, генеральный директор ООО "Строительный надзор и контроль", коммерческий директор ООО "СНК-АГРО" и руководитель ООО "СНК-Карго".

"Строительный надзор и контроль" проводит обследование зданий и сооружений, оценку недвижимого имущества, строительный контроль, аудит пожарной безопасности и другие работы. А "СНК-АГРО" – весь перечень проектных и строительных работ от согласования участка строительства до сдачи объекта и пусконаладки оборудования. В "СНК-Карго" бизнесменам предоставят автомобильные перевозки контейнеров по России и СНГ.

"Банк дает гибкие решения. И действительно становится лучше. Когда мы только начинали работать со Сбером, все было громоздко, но этого "слона" действительно научили танцевать. Все быстро и удобно, банк очень отзывчив к просьбам клиентов и предлагает интересные решения. Для нас это, например, – зонтичное кредитование, что очень удобно при возникновении кассовых разрывов", – отметил Алексей Казанцев.

На встрече бизнесмены смогли обсудить и сложности, с которыми сталкиваются при работе. Одним из решений для улучшения работы предприниматели назвали увеличение кредитных лимитов.

Сергей Кича, собственник компании "Бартэкс", занимающейся рефрижераторными, тентованными и изотермическими перевозками, поделился своим опытом. Он взял кредит в Сбере без залога, и за пару дней перевел сюда все свои компании из другого банка, где отказали в кредите.

"Переход был сложный, интерфейс казался непонятный, но потом разобрался и все понравилось", – вспоминает он.

Представители бизнес-сообщества и Сбера также обсудили перспективы развития бизнеса, изменения, которые хотели бы видеть, и другие острые вопросы.

ПАО Сбербанк

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