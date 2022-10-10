Как уехать из Крыма и что делать тем, кто запланировал поездку на отдых, но передумал

После взрыва на Крымском мосту туристы, отдыхающие на полуострове, захотели покинуть курортную зону, а те, кто бронировал путёвки на ближайшее время, задумались об отмене поездки. Глава Ростуризма Зарина Догузова в телеграм-канале ответила на самые популярные вопросы путешественников.

Что делать, если я уже нахожусь в Крыму?

Россиянам, которые отдыхают в Крыму по туру, советуют поддерживать связь со своим туроператором, а компаниям порекомендовали продлить отдых людей на несколько дней.

Тем, кто поехал на полуостров самостоятельно, рекомендуют обратиться к администрации отеля, для того чтобы скорректировать и продлить сроки проживания.

Что делать, если я запланировал отдых в Крыму на октябрь?

В Ростуризме посоветовали людям, которые планировали отдохнуть на полуострове в ближайшее время, обратиться к туроператорам или в отели для переноса сроков поездки на более позднюю дату.

Как вернуть деньги за билеты на поезд или самолёт, если я передумал отдыхать?

Оператор «Гранд Сервис Экспресс» возвращает деньги за билеты на поезд из Крыма и в Крым без удержания сборов. Чтобы вернуть деньги за билеты, нужно обратиться в то место, где вы их покупали.

На сайте перевозчика публикуется вся информация о движении поездов по Крымскому мосту.

Как уехать из Крыма?

В данный момент по мосту организовано движение легковых автомобилей и поездов. Грузовой транспорт и автобусы переправляют на паромах.

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Общество По Крымскому мосту временно будут пускать только легковые автомобили

Если у меня ещё остались вопросы?

Ростуризм совместно с Минцифры создали кол-центр, где туристы могут получить ответы на интересующие их вопросы. Связаться со специалистами можно по телефону +7 800 707 9741.

Напомним, что взрыв произошёл утром 8 октября. По первым сообщениям, на Крымском мосту воспламенился один из вагонов товарного поезда, который шёл из Тамани в Керчь. Позднее стало известно, что на автомобильной части моста взорвался грузовик.