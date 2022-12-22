За проезд передаём. Как уменьшится стоимость проезда на пригородных маршрутах в Барнауле с 1 января?

Поездки в общественном транспорте для жителей Новомихайловки, Бельмесёво, Центрального, Черницка и других удалённых посёлков Барнаула с 1 января 2023 года станут более выгодными. С нового года тарифные зоны в краевой столице отменяют, поэтому цена проезда на всех регулируемых маршрутах составит 30 рублей. Но даже на более выгодных для перевозчиков условиях найти исполнителей на эти маршруты было непросто. Почему в мэрии всё-таки пошли на этот шаг и как намерены сохранить рентабельность перевозок, а также количество подвижного состава по этим направлениям, читайте на amic.ru.

Почему отменяют тарифные зоны в Барнауле?

Неравенство в стоимости проезда по городскому округу существовало в Барнауле много лет. Если сейчас цена билета в краевой столице составляет 28 рублей, то уехать в пригород стоит значительно дороже. Например, чтобы сейчас добраться из Барнаула до Черницка, придётся заплатить 51 рубль. В Новомихайловку получится попасть за 39,5 рубля. А для жителя посёлка Лесного, который тоже находится неблизко, поездка обойдётся всё в те же 28 рублей. При этом и те и другие входят в состав одного городского округа, а значит, не имеют льгот, которые положены сельским жителям. То есть условия равные.

«Раньше это были удалённые посёлки, и между ними не было никакой застройки. Маршруты считались пригородными. Сейчас город планомерно расстраивается, в том числе и на территориях между посёлками. Актуальность пригородных зон просто потерялась. И люди обоснованно стали задавать вопрос: „Почему мы ездим дороже, а другие дешевле, хотя это границы одного городского округа“», — говорит зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Валерий Ведяшкин.

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В итоге в мэрии приняли решение с начала 2023 года стоимость проезда в городском общественном транспорте, работающем по регулируемым тарифам, установить в размере 30 рублей за наличный расчёт и по банковской карте. Речь идёт об автобусных маршрутах № 104, 108, 109, 113, 117, а также садоводческих, которые действуют в период весенне-летнего сезона. При этом проездной тариф «Пенсионный лимитированный пригородный» в Барнауле упразднят, но проездные останутся. Как пояснил Валерий Ведяшкин, как по ним ездили жители этих посёлков, так и будут.

«Никаких поводов для паники нет. Отменяют не сами проездные, а лишь определение „пригородный“ и соответствующий тариф», — говорит эксперт.

Тем пользователям, у которых этот тарифный план записан на персональную транспортную карту, в январе потребуется лишь сменить тариф в киосках торговой сети «Лига Пресс», «Роспечать-Алтай», «Союзпечать-Алтай». После этого карту можно будет пополнить.

Как удержат перевозчиков?

Справедливость на таких условиях оказалась бы не в интересах перевозчиков. Если раньше за билет до той же Новомихайловки пассажиры платили 39,5 рубля, то с 1 января предприниматели недополучили бы с одного человека по 9,5 рубля. В условиях роста цен на запчасти, горючее и другие составляющие новые контракты могли оказаться под угрозой срыва. Были опасения и по поводу сокращения подвижного состава на таких маршрутах.

«Чтобы не допустить такой ситуации, а также устранить неравенство между посёлками Барнаульского округа и повысить привлекательность общественного транспорта, глава города совместно с депутатами гордумы приняли решение выделить из бюджета 2023 года 59 млн руб. На эту сумму будут увеличены муниципальные контракты с перевозчиками, чтобы возместить ту разницу, которую они потеряют», — сообщил Валерий Ведяшкин.

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Если перевозчики будут соблюдать расписание, выполнять плановое количество рейсов, которые определены контрактом, они смогут заработать даже больше, чем в 2022 году, отметил эксперт. Если транспорта будут выпускать меньше положенного и наматывать недостаточный километраж, заработок за вычетом штрафных санкций, соответственно, сократится.

«За счёт увеличения стоимости контракта мы рассчитываем сохранить количество транспортных средств на регулярных маршрутах как минимум на уровне 2022 года. Что касается садоводческих, то там у нас ежегодно идёт оптимизация. Садоводства периодически закрываются, и если два маршрута проходят слишком близко, тогда мы их объединяем, и за счёт этого увеличиваем количество автобусов на маршруте», — говорит зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

В зависимости от пассажиропотока в комитете принимают решение о смене класса транспортных средств. Например, если направление перегружено, на маршруте автобусы малой вместимости заменяют на средние. Бывает, что со средних пересаживают на большие автобусы или наоборот.

«Сейчас мы наблюдаем тенденцию сокращения в пригороде Барнаула пассажиропотока на садоводческих маршрутах. Дачи пользуются спросом, но в основном их покупают люди среднего возраста с личным автомобилем. Из тех, кто ездит на общественном пригородном транспорте, примерно 90% составляют пенсионеры. Процент пассажиров без льгот, которые пользуются садоводческими маршрутами, минимальный», — рассказывает Ведяшкин.