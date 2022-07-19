Ковровая дорожка расстелена. У театра Драмы в Барнауле готовятся к церемонии открытия Шукшинского фестиваля

В Барнауле скоро начнется торжественная церемония открытия XXIV всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Люди уже собираются у Алтайского краевого театра Драмы, а на месте расстелили красную ковровую дорожку для гостей.

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Культура С хлебом и солью. Как в Барнауле стартовали «Шукшинские дни на Алтае»

Напомним, что 19 июля в Алтайском крае стартовал XXIV Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». Впервые за три года с начала пандемии коронавируса главное культурное событие региона пройдет с концертами, красной ковровой дорожкой и гуляньями. На Алтай приехали звезды российского кино и литературы: актеры, режиссеры, критики и писатели.

По традиции фестиваль начался у барнаульского памятника Василию Макаровичу на аллеи имени Шукшина.