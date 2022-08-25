Mash: Citilink закрывает свои магазины

Citilink закрывает свои магазины. Как сообщает Telegram-канал Mash, начальство якобы регулярно повышает план и заставляет сотрудников работать за троих.

«В Арзамасе, Муроме, Коврове и Чебоксарах уже не найти „Ситилинков“. Компании невыгодно держать пустые полки в регионах и платить аренду с зарплатой», — сообщает издание.

Кроме того, «Ситилинк» якобы стремится на всём экономить — от подсветки магазинов до бумаги в принтере, из-за чего чеки отправляют на почту.

Персонал заявляет, что ежемесячный план серьёзно задрали, и если не выполнять его на 70%, то сотрудников якобы оставляют без зарплаты. Как только они подбираются к желанной «минималке», порог поднимают ещё на 30%.