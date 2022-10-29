Медведев отреагировал на желание Польши возместить военные потери при СССР

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова МИД Польши о желании возместить военные потери при СССР можно реагировать двояко. В своем Telegram-канале он назвал представителей польского ведомства дегенератами.

«На польских дегенератов из МИДа, требующих от России компенсации „военных потерь“, можно реагировать двояко», — сказал он.

Медведев объяснил, что, во-первых, можно им подготовить счет за то, что СССР передал Польше во времена социализма. По мнению политика, «это сотни миллиардов долларов».

Во-вторых, считает он, можно сказать, «чтобы они подтерлись своим поганым расчетом». Также он отметил, что туалетная бумага в Евросоюзе сильно подорожала из-за санкций.