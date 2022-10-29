Медведев отреагировал на желание Польши возместить военные потери при СССР
Зампред Совбеза отметил, что Россия может подготовить полякам счет за то, что СССР передал им во времена социализма
29 октября 2022, 08:28
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что слова МИД Польши о желании возместить военные потери при СССР можно реагировать двояко. В своем Telegram-канале он назвал представителей польского ведомства дегенератами.
«На польских дегенератов из МИДа, требующих от России компенсации „военных потерь“, можно реагировать двояко», — сказал он.
Медведев объяснил, что, во-первых, можно им подготовить счет за то, что СССР передал Польше во времена социализма. По мнению политика, «это сотни миллиардов долларов».
Во-вторых, считает он, можно сказать, «чтобы они подтерлись своим поганым расчетом». Также он отметил, что туалетная бумага в Евросоюзе сильно подорожала из-за санкций.
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