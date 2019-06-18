Megadeth отменяет концерты из-за рака горла у Мастейна

Бывший участник коллектива Metallica, лидер трэш-метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн обеспокоил поклонников своего творчества тем, что у него выявили рак горла, сообщает ТК "Звезда".

Он обнадежил фанатов, заявив, что врачи уже составили план лечения, который на 90% должен быть успешен.

Правда, из-за этого придется отменить большинство концертов в 2019 году. Он выразил благодарность людям, которые его поддерживают в этот тяжелый момент его жизни.

Мастейн также пообещал, что будет держать всех в курсе о результатах лечения.