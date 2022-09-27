Мобилизационный пункт развернут на КПП на границе с Грузией

Мобилизационный пункт развернут в ближайшее время на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией. Об этом сообщают в МВД Северной Осетии.

Данное решение приняли на фоне значительного прироста потока транспорта.

Отмечается, что обстановка на границе очень напряжённая, несмотря на то, что людям разрешили пеший переход через границу.

Планируется проводить мероприятия для сохранения правопорядка и безопасности, а также развернуть мобилизационный пункт на КПП.

В пресс-службе правительства Северной Осетии сообщили, что перехода через границу на пункте «Верхний Ларс» ожидают 3500 автомобилей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что решение о закрытии границ на фоне частичной мобилизации не принималось.