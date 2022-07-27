На Алтае два ружья арестовали за невыплату алиментов

В Алтайском крае мужчина заплатил остаток накопленного долга по алиментам после ареста огнестрельного оружия, сообщает региональная ФССП.

Житель Новоалтайска задолжал по алиментам 153 тыс. рублей. Суд обязал его оплачивать в пользу ребёнка 1/4 части всех доходов.

«Мужчина был трудоустроен в организации на 0,5 ставки. Бухгалтерия ежемесячно удерживала и перечисляла алименты в счёт задолженности и текущих платежей по 2 тыс. рублей», — пояснили в ведомстве.

Приставы решили побудить мужчину к скорейшей уплате долга. В итоге наложили арест на две единицы оружия.

«Поскольку неплательщик не пожелал расставаться с имуществом, остаток задолженности погашен в полном объёме», — подчеркнули в сообщении.