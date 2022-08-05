На Алтае хотят запретить религиозную группу, лечащую чаем

Прокуратура обратилась в Алтайский краевой суд с иском о запрете деятельности религиозной группы «Алля-Аят"* на территории края, сообщает «Сова«**.

«Используемые последователями методы лечения — употребление специального чая, произнесение „формулы жизни“, обращение к энергии солнца — „представляют потенциальную опасность для здоровья человека“ и ведут „к отказу граждан от официальной медицинской помощи“», — поясняет издание со ссылкой на документы.

По мнению ведомства, «деятельность религиозной группы нарушает права граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий».

Кроме того, как указано в заключении психолога, религиозная группа использует методы психологического воздействия на последователей для «контроля сознания» и «изменения системы ценностных ориентаций».

* Ранее деятельность группы запретили в нескольких регионах, а, например, в Барнауле возбудили уголовное дело по признакам «унижения человеческого достоинства».

** ИАЦ «Сова» включён Министерством юстиции РФ в список иноагентов.