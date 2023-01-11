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На Алтае после жалобы учительницы возбудили дело в отношении чиновников

Женщина взяла кредит на строительство дома, но начать его она так и не смогла

11 января 2023, 07:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Республике Алтай в отношении чиновников возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

Жительница села Усть-Пыжа проживала с детьми в общежитии и решила взять кредит на строительство дома. Получить разрешение на строительство она не смогла из-за нарушений в кадастровой карте. 

По предварительным данным, чиновники более 10 лет знали о том, что участки в селе распределены неправильно, однако не предпринимали никаких мер, для того чтобы исправить ситуацию.

«В результате халатных действий должностных лиц существенно нарушены права и законные интересы жителей указанного населённого пункта, лишённых тем самым возможности реализовывать свои права пользования и распоряжения принадлежащими им земельными участками», — отметили в СК.

 

Комментарии 9

  • У одного чиновника конфисковать жилье и передать женщине с детьми
    11 января, Гость   Ответить
  • Как СК приятно поступил. Даже немного неожиданно
    11 января, Гость   Ответить
  • Самого главного не написали... что дело возбуждено- это есть гут, но лучше бы узнать, кто и на сколько лет сел в результате... а то, боюсь я, как всегда, на тормозах всё съедет...
    11 января, Гость   Ответить
  • У одного чиновника конфисковать жилье и передать женщине с детьми=====Конечно так надо поступить!!!Чтобы другие чиновники уже задумались.....
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, как всегда, на тормозах всё съедет... --- Так оно и будет
    11 января, Гость   Ответить
  • ну заплатит чиновник штраф за халатность..и забудется всё
    11 января, Гость   Ответить
  • Ну и всё, теперь будет безработной.
    11 января, Гость   Ответить
  • вопрос, что делать женщине. ибо кредит идет, стройка стоит, цены растут . они ей потери компенсируют?
    11 января, Гость   Ответить
  • Так не надо никого садить, достаточно решения суда о виновности и все. На основании этого решения она в гражданском порядке возьмет с виновных все с процентами, включая моральный ущерб. Поэтому они будут биться, чтобы их не признали виновными по делу СК. А это будет зависеть от доказательств СК
    11 января, Гость   Ответить
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