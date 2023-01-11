На Алтае после жалобы учительницы возбудили дело в отношении чиновников

Женщина взяла кредит на строительство дома, но начать его она так и не смогла

11 января 2023, 07:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Республике Алтай в отношении чиновников возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.

Жительница села Усть-Пыжа проживала с детьми в общежитии и решила взять кредит на строительство дома. Получить разрешение на строительство она не смогла из-за нарушений в кадастровой карте.

По предварительным данным, чиновники более 10 лет знали о том, что участки в селе распределены неправильно, однако не предпринимали никаких мер, для того чтобы исправить ситуацию.