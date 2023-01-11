На Алтае после жалобы учительницы возбудили дело в отношении чиновников
Женщина взяла кредит на строительство дома, но начать его она так и не смогла
11 января 2023, 07:51, ИА Амител
В Республике Алтай в отношении чиновников возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный СК.
Жительница села Усть-Пыжа проживала с детьми в общежитии и решила взять кредит на строительство дома. Получить разрешение на строительство она не смогла из-за нарушений в кадастровой карте.
По предварительным данным, чиновники более 10 лет знали о том, что участки в селе распределены неправильно, однако не предпринимали никаких мер, для того чтобы исправить ситуацию.
«В результате халатных действий должностных лиц существенно нарушены права и законные интересы жителей указанного населённого пункта, лишённых тем самым возможности реализовывать свои права пользования и распоряжения принадлежащими им земельными участками», — отметили в СК.
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