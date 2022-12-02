«На месте не сидим». Губернатор Томенко рассказал о росте дорожного фонда и затрат на ремонт трех значимых алтайских дорог

С 2018 года объем затрат на реконструкцию, ремонт и содержание Чуйского тракта, трассы на Рубцовск и дороги «Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан» вырос с 3,7 млрд рублей до 5,9 млрд рублей и растет каждый год вместе с повышением объемов работ. Дорожный фонд в Алтайском крае также увеличился с 9,5 млрд рублей в 2018 году до 16,5 млрд рублей в 2022 году, и финансирование ремонта дорог растет с каждым годом, рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время общения с населением 2 декабря.

Дороги продолжают обновлять?

Томенко ответил на вопрос жителя края о состоянии несделанных 200 км дороги «Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан», которую все еще не починили. Губернатор напомнил, что примерно 400 км дороги в 2020 году передали в федеральную собственность, и сейчас ей занимается Росавтодор.

По словам Томенко, трассу продолжат ремонтировать, и план у рабочих есть. Кроме дороги на Казахстан, Чуйский тракт и дорогу на Рубцовск также будут обновлять. Сейчас правительство края тесно общается с руководством компаний «Упрдоралтай» и «Алтайавтодор». Губернатор отметил, что протяженность дорог очень большая большая, но постепенно ситуацию удается наладить.

«Год за годом мы продвигаемся все дальше, протяженность большая, есть задача по наведению порядка на дорогах и по расширению Чуйского тракта. Краевых дорог 15,7 тысяч км, 7 тысяч из них — асфальт или асфальтобетон, почти 7 тысяч дорог щебеночного покрытия и 1,5 тысячи грунтовых, итого 15,7 тысячи км дорог. Межмуниципальная сеть у нас самая протяженная в стране, еще 35 тысяч дорог внутри муниципалитетов. Мы на месте не сидим, работаем», — отметил Виктор Томенко.

Какие планы есть у властей?

Губернатор подчеркнул, что 51% дорог межрегионального и межмуниципального уровня приведут в норму до конца 2024 года. Планы расписаны до 2027 года, правительство планирует благоустроить 85% таких трасс, рассказал Томенко.

По словам Виктора Томенко, сейчас у властей работа расписана на несколько этапов, рабочие обновят самые загруженные участки межрегиональных и межмуниципальных дорог.

«Сегодня есть опорная сеть, дороги, которые связывают муниципалитеты, районные центры между собой с дорогами регионального значения, ее мы должны будем вывести на 85% соответствия норматива опорной сети. Планы работы до 2027 года расписаны, финансированием почти полностью обеспечены. Планы сформировали, поэтому ситуация будет постепенно улучшаться, она уже улучшается, темпы не снижаем, а по конкретным вопросам хочу заверить жителей, что все есть в планах, какие-то вопросы нужно будет просто отложить», — отметил Виктор Томенко.

Власти намерены тратить на дороги деньги из инфраструктурного кредита. Так, три четверти последнего выделенного правительством инфраструктурного кредита размером более 12 млрд рублей направят на решение вопросов дорожного хозяйства, отметил Томенко. На эти деньги планируется сделать развязку на Змеиногорском тракте, дороги в муниципалитетах и несколько других значимых трасс.

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Политика Виктор Томенко отвечает на вопросы жителей Алтайского края. Прямая трансляция