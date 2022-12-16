На официальном сайте Барнаула проводятся технические работы

На официальном сайте Барнауле проводятся технические работы. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

Посетителям ресурса приносят извинения за доставленные неудобства. О возобновлении работы сайта проинформируют дополнительно.

Всю актуальную информация сейчас можно узнать в официальном телеграм-канале, а также в аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».