На официальном сайте Барнаула проводятся технические работы
Всю актуальную информацию сейчас можно узнать в аккаунтах мэрии в социальных сетях
16 декабря 2022, 16:35
На официальном сайте Барнауле проводятся технические работы. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.
Посетителям ресурса приносят извинения за доставленные неудобства. О возобновлении работы сайта проинформируют дополнительно.
Всю актуальную информация сейчас можно узнать в официальном телеграм-канале, а также в аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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