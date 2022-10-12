Нарушений нет: власти Барнаула проверили продукты питания в детсаду № 273

Комиссия комитета по образованию города Барнаула провела проверку по информации об использовании некачественных продуктов для приготовления еды в детском саду № 273. Продуктов с признаками недоброкачественности и нарушением сроков реализации проверяющие не нашли.

«Каких-то просроченных продуктов найдено не было, все документы в наличии. Факт того, что некачественные продукты иногда бывают — эти факты есть, но они возвращались поставщику, велась претензионная работа», — рассказал председатель комитета по образованию города Андрей Муль.

Председатель добавил, что для исключения возможности использования некачественных продуктов в приготовлении пищи в детском саду создана комиссия по закупке товаров, работ, услуг для нужд детского сада, в состав которой вошли родители воспитанников. Они смогут участвовать в приёмке продуктов, а также получат доступ к месту их хранения.

В комитете добавили, что до родителей детсадовцев доведена информация об итогах внеплановой проверки и о мерах, предпринятых по недопущению нарушений в организации питания. Кроме того, по результатам работы комиссии приняты советующие кадровые решения.

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Общество В барнаульском детсаду разразился скандал из-за испорченных продуктов, которыми кормят детей

Напомним, что скандал из-за якобы испорченной еды разгорелся 7 октября. Сотрудники детского сада № 273 составили докладную, в которой написали, что для приготовления пищи детям используют испорченные продукты. Горожане приехали к детскому саду с журналистами, но двери учреждения оказались закрыты, а руководство вызвало охранников. Однако позднее к ситуации были подключены правоохранительные органы, сотрудники администрации и комитет образования.