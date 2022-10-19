Небольшие дожди и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 20 октября

В Алтайском крае 20 октября будет дождливо. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха в регионе составит от +8 до +13 градусов. Местами пройдут дожди.

Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду, по юго-востоку порывы до 20 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит от +8 до +10 градусов. Временами дождь.

Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.