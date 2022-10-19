Небольшие дожди и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 20 октября
Порывы ветра в некоторых районах края могут достигать 20 метров в секунду
20 октября 2022, 06:05, Илья Звягинцев
В Алтайском крае 20 октября будет дождливо. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.
Температура воздуха в регионе составит от +8 до +13 градусов. Местами пройдут дожди.
Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду, по юго-востоку порывы до 20 метров в секунду.
В Барнауле температура воздуха составит от +8 до +10 градусов. Временами дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.
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