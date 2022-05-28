Новосибирская область собирается провести точную границу с Алтайским краем

Власти Новосибирской области собираются провести точную границу с Алтайским краем. Как сообщает пресс-служба правительства региона, ранее власти утвердили соглашение об установлении границ между Новосибирской областью и Кузбассом.

«Новосибирская область образована постановлением ЦИК СССР в 1937 году. Однако в землеустроительных документах не уточнены сведения о границах области со смежными субъектами России. Сегодня мы работаем в этом направлении: первой установлена граница между Новосибирской и Кемеровской областями, следующие на очереди — границы с Омской и Томской областями, а также с Алтайским краем», — подчеркнули в правительстве.

Отмечается, что это важно для всех участников соглашений, поскольку актуальная информация позволяет определять, на каких территориях вести свою работу специалистам различных отраслей — лесного хозяйства, сельского хозяйства, промышленности, исключить споры между землепользователями.