Новую разметку, которая подскажет водителям куда ехать, нанесли на проспекте Калинина

На пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина нанесли новую дорожную разметку, которая указывает направление движения по полосам. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

«На пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина нанесена изменённая дорожная разметка направления движения по полосам», — сказано в сообщении.

Напомним, что с 30 мая на этом участке изменили схему движения. Дорожники убрали островок безопасности, нанесли новую разметку, а вскоре установят новые знаки.

Отмечается, что подобные изменения позволят увеличить количество полос для движения в прямом направлении.