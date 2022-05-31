Новую разметку, которая подскажет водителям куда ехать, нанесли на проспекте Калинина
На одном из участков здесь изменили схему движения, чтобы увеличить пропускную способность
31 мая 2022, 13:16, Илья Звягинцев
На пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина нанесли новую дорожную разметку, которая указывает направление движения по полосам. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».
«На пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина нанесена изменённая дорожная разметка направления движения по полосам», — сказано в сообщении.
Напомним, что с 30 мая на этом участке изменили схему движения. Дорожники убрали островок безопасности, нанесли новую разметку, а вскоре установят новые знаки.
Отмечается, что подобные изменения позволят увеличить количество полос для движения в прямом направлении.
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