Ограничение на полёты в 11 российских аэропортов продлили до 9 декабря

Росавиация приняла решение о продлении ограничения на полёты в аэропорты юга и центра России до 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 9 декабря 2022 года», — сказано в сообщении.

Пролёты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Напомним, что ограничение на полёты в ряд российских аэропортов ввели после 24 февраля.