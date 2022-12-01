Ограничение на полёты в 11 российских аэропортов продлили до 9 декабря
Закрытие воздушных гаваней для гражданских самолётов действует с 24 февраля
1 декабря 2022, 13:53, Илья Звягинцев
Росавиация приняла решение о продлении ограничения на полёты в аэропорты юга и центра России до 9 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Режим ограничений на выполнение полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 9 декабря 2022 года», — сказано в сообщении.
Пролёты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Напомним, что ограничение на полёты в ряд российских аэропортов ввели после 24 февраля.
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