Отложенный выбор. Что такое система «2+2+2» и готовы ли алтайские вузы учить студентов по-новому

Прошёл все ужасы ЕГЭ, поступил в вуз и вдруг понял, что ошибся: профессия не твоя. Что делать — всё бросать и поступать заново или тянуть лямку, потому что жалко потраченных усилий? Ни то и ни другое. В некоторых российских вузах (и в Алтайском крае в том числе) в качестве эксперимента действует система «2+2+2», позволяющая студентам определиться со специальностью после второго курса бакалавриата. А при поступлении в магистратуру им дают ещё один шанс изменить профессию. В 2022 году комитет Совета Федерации планирует распространить этот проект на большую часть России. Эксперты считают, что это позволит студентам приспособиться к меняющемуся рынку труда и стать более востребованными. Как работает эта система, в чём её плюсы и минусы и как её возможности оценивают руководители алтайских вузов, читайте в материале Марии Лаврищевой.

«2+2+2» — что это за система и зачем она нужна?

Главная цель схемы обучения «2+2+2» в том, чтобы снизить количество отчислений из-за неправильного выбора направления после школы.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин много внимания уделил проблемам российского образования. Главные из них — образование отстаёт от зарубежных образцов, оно не гибкое и не подстраивается под меняющийся рынок труда. Президент предложил перестроить систему вузовского образования и дать возможность студентам выбирать направление подготовки после двух курсов общего обучения.

Сегодня студенты в российских вузах (почти во всех) учатся по системе «4+2», то есть сначала четыре года бакалавриата, а потом два — магистратуры. Такое шестилетнее образование считается оконченным и равносильно пятилетнему специалитету. Эту модель планируется трансформировать по схеме «2+2+2», когда два года отводится на изучение общих дисциплин, ещё два года — на специалитет и следующие два (по желанию) — на магистратуру.

При этом вместо жёсткой системы образования предлагается сделать модульную, то есть студент сам может выбирать курсы, не ограничиваясь одним факультетом.

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По словам ректора Алтайского государственного технического университета Андрея Маркова, инициатива весьма здравая и позволит студенту осуществить выбор того направления подготовки, где он будет учиться, получив накануне базовые знания. А возможность отложенного выбора делает студента более приспособленным к рынку труда.

Кстати, такая схема обучения далеко не новая. Её придумали в первой половине XX века в США. Авторы идеи решали сразу ряд важных проблем — необходимость развития и широкого мировоззрения, и профессиональных компетенций студентов. Там схема «2+2+2» себя оправдала. Сейчас её применяют 365 американских университетов, втрое больше внедрили её отдельные элементы. Востребованность данной схемы в Европе за последние годы выросла в пять раз. Этой же системе уделяют большое внимание в азиатских странах, где сейчас самые высокие темпы экономического развития, пишет «Мел».

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Советская система образования, которая формировалась в тот период, предполагала строгое разделение труда. Студентов готовили к выполнению конкретных задач для вполне определённого рабочего места.

Сейчас же современный рынок труда очень подвижен и многие профессии исчезают либо оказываются ненужными из-за автоматизации, требуется иной подход: разноплановое развитие личности и лёгкость смены рода деятельности.

Поэтому в мире, отмечает руководитель исследовательской группы Центра трансформации образования Московской школы управления «Сколково» Дара Мельник, существует тенденция к усилению общеобразовательного блока.

Система «2+2+2» как раз и предполагает упор на общеобразовательный блок в первые два года обучения и развитие профессиональных навыков на последних курсах.

В России к пилотному проекту подключились: Смольный институт СПбГУ и Тюменский государственный университет (факультеты Высшей школы журналистики, ФИПН и Высшей IT-школы, — прим. ред.).

В прошлом году к эксперименту присоединился Алтайский государственный университет.

Студентка / Фото: pixabay.com

Что изменит новая система?

По словам экспертов, очень многое. Введение системы «2+2+2» требует полного изменения программ обучения, а также форматов и методики преподавания. Во-первых, абитуриент будет поступать не на какую-то специальность или направление подготовки, а именно в университет. «Так, студенты поступают в Чикагский университет, а не на историю искусства, в Университет Леуфана Люнебурга, а не на юриспруденцию», — отмечает Дара Мельник.

Кроме того, вместо курсов одного факультета студент получит возможность заниматься в пространстве университета и выбирать разные курсы, чтобы понять, какое направление больше всего ему подходит. Выбор будет происходить осознанно, поэтому студенты станут более замотивированными в обучении. И как результат — это повысит уровень ответственности за своё образование.

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Серьёзные изменения коснутся и повседневной работы университетов, отношений студентов и преподавателей. Поскольку студенты могут сами выбирать курсы, строить траекторию обучения, преподаватели из «неизбежного зла» должны стать партнёрами, подчёркивает Мельник.

Ректоры алтайских вузов также отмечают, что введение нового подхода во всех российских вузах потребует изменения законодательной базы и администрирования.

«В этой системе нужно полностью менять администрирование, методические разработки в вузах и сам процесс поступления. Потому что сейчас студент поступает не в пространство вуза, а на конкретное направление. Как это изменить, пока непонятно», — говорит ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков.

За рубежом для решения этой проблемы существует система зачётных единиц, или кредитных часов, которая позволяет регулировать учебную нагрузку и успеваемость. Студент в каждом семестре получает перечень обязательных общеобразовательных дисциплин и курсов на выбор. Диплом учащийся получает на основании зачётов и экзаменов по всем этим предметам. При переводе из вуза в вуз пройденные предметы также засчитываются на основании полученных зачётных единиц.

Однако введение подобной системы в вузах России требует глобальных изменений в обучении старшеклассников и системе сдачи ЕГЭ. К примеру, если выпускник сдал историю, обществознание, русский язык и математику и захотел на математическое направление или IT, то основания для зачисления на несмежное направление нет.

Но одна из самых больших проблем — методическая, считают ректоры алтайских вузов: современные методики высшего образования и программы слишком нормативны и опираются на официальные документы — ФГОС.

Сейчас на разных направлениях существуют похожие курсы, в которых студент может запутаться и выбрать одно и то же. В идеале же программа должна состоять из отдельных модульных курсов, которые можно преподавать отдельно от основного процесса.

Студенты / Фото: pixabay.com

А в алтайских вузах вводят «2+2+2»?

В большинстве университетов Алтайского края новый подход к высшему образованию пока вводится только как пилотный проект. Но в перспективе руководство вузов готово к изменениям по тем направлениям, которые не требуют расширенной специальной подготовки и имеют такую теоретическую базу, которою можно было бы выдавать в первые два года.

Так, в Алтайском госуниверситете, по словам ректора Сергея Бочарова, первый набор по новой системе опробовали ещё в 2021 году.

«„2+2“ — это достаточно условно. У нас реализуется система по формуле „1,5+2“. Студенты, которых мы набрали в прошлом году, на первом курсе обучались по „ядерной“ системе — то есть вместе изучали базовые дисциплины, так называемое ядро. Это делается для того, чтобы подготовить ребят к изменениям на рынке труда. Последующие два года они будут проходить глубокую подготовку непосредственно по специальности», — сообщил Бочаров.

В новую приёмную кампанию руководство классического вуза планирует набирать студентов на аналогично выстроенные программы. Их отличие от «2+2+2» состоит только в невозможности выбрать направление обучения после второго курса: студент поступает на конкретное направление, где изучает два года базовые (ядерные) дисциплины, а последующие два — специальные.

В Алтайском государственном техническом университете систему отложенного выбора считают «вполне жизнеспособной». Однако переходить на неё планируют с 2023-2024 учебного года (приёмная кампания 2022-2023 уже началась). А перед этим собираются провести огромную работу с учебными планами и администрацией.

«Это связано с тем, что два года общей, базовой подготовки только с одной стороны для каждого инженера одинаковые. Поэтому вольно дать человеку возможность из менеджера переучиться на химика не получится», — говорит Андрей Марков.

АлтГТУ / Фото: amic.ru

Но в пределах укрупненной группы специальных направлений руководство вуза на это пойдёт. «Нам это выгодно по таким причинам: появится общий учебный план на двухлетнее базовое обучение, к примеру, для всех машиностроителей, подход к ребятам будет сформирован примерно одинаковый», — объяснил ректор вуза Андрей Марков.

В АлтГТУ объясняют, что проблемы возникают и с нормативной документацией. К примеру, если студенту не понравилось быть котельщиком, он намеревается перейти на другое направление и стать инженером или сварщиком, нужно разработать механизм перехода и сохранения бюджетного места, которые разбиты по направлениям.

В Алтайском государственном институте культуры, говорит Галина Буевич, ректор университета, этот вопрос пока прорабатывается:

«Смотрим, как можно реализовать это направление в вузе. Для этого планируем провести ряд семинаров и консультаций. Но пока есть вопросы. Например, по направлениям подготовки с большей теоретической базой нам понятно, в какую сторону двигаться, а по творческим направлениям, таким как музыкальное дело и актёрское мастерство, сложнее».

В Институте культуры большинство направлений — специальные, творческие. Абитуриенты при его выборе сразу же определяются и с творческим испытанием, которое будут сдавать наравне с ЕГЭ. И идут в определённые школы, к мастерам, на которых равняются ещё в старших классах. Поэтому проблема выбора неправильного направления для большинства студентов не актуальна, считают в вузе.

На данный момент в алтайских университетах, как и в большинстве российских, студент поступает не в пространство вуза, а на конкретное направление. Поэтому путь к полноценной реализации программы «2+2+2» будет долгим.

Студент / Фото: pixabay.com

А как сейчас?

Перевестись с одного направление на другое студенты могут и сейчас, практически во всех вузах России. Но это очень непросто — нужно свободное бюджетное место, требуется сдать зачёты и экзамены по дисциплинам, которые студент не проходил. И иногда учащемуся, который планирует перевестись, предлагают перевод на год ниже, потому что разница в учебном плане слишком большая.