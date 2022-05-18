Пентагон впервые сделал заявление о возможных столкновениях с НЛО

Представители Пентагона рассказали во вторник, 17 мая, конгрессменам об одиннадцати случаях, когда военная техника США могла столкнуться с неопознанными летающими объектами (НЛО). Как сообщает ТАСС, в Соединённых Штатах проходят слушания, посвящённые случаям появления неопознанных летающих объектов (НЛО) по требованию Конгресса.

Так, представители Пентагона показали ряд видеозаписей, которые могли бы говорить о существовании НЛО. На кадрах было запечатлено «нечто похожее на треугольники, некоторые из которых мерцают». Однако эксперты смогли установить, что в одном из случаев за НЛО могли принять дроны коммерческого назначения. Изучение второго видео подтвердило догадки.

После этого заместитель директора разведки ВМС США Скотт Брэй заявил, что американские военные ни разу не сталкивались с НЛО, однако было по меньшей мере 11 случаев, когда такое чуть не произошло. Он объяснил, что во многих случаях такие объекты напоминали «беспилотные объекты, нечто такое, что может не находиться в состоянии контролируемого полёта».