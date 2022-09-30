Первые призванные по частичной мобилизации прибыли в зону спецоперации

В ДНР прибыли первые призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие. Как сообщает РИА Новости, об этом проинформировала Народная милиция республики.

«В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России. Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боёв последних месяцев», — заявили в милиции.

Отмечается, что жители республик Донбасса «с воодушевлением встретили подошедшие силы» и поблагодарили Владимира Путина за принятое решение.

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Общество «Раз призвали — значит, нужен стране». Что говорят барнаульцы, призванные по частичной мобилизации

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учётную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.