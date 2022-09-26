Песков: в Кремле не принимали решений о введении военного положения в регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны пока не приняли решения по поводу введения военного положения в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет», — сказал Песков, отвечая на вопрос рассматривается ли в Кремле возможность введения военного положения в отдельных регионах РФ.

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Общество Песков ответил на вопрос о закрытии границ из-за частичной мобилизации

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.