Песков: в Кремле не принимали решений о введении военного положения в регионах
Пресс-секретарь также заявил, что власти не принимали никаких решений на счет закрытия границ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти страны пока не приняли решения по поводу введения военного положения в регионах. Об этом сообщает РИА Новости.
«Никаких решений на настоящий момент не принималось на этот счет», — сказал Песков, отвечая на вопрос рассматривается ли в Кремле возможность введения военного положения в отдельных регионах РФ.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.