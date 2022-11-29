Платон и Мэрилин Монро. Какие известные книги и фильмы могут попасть под новый закон о пропаганде ЛГБТ

В конце ноября депутаты российской Госдумы в третьем чтении приняли новый закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди детей и взрослых. Закон ещё не принят Советом Федерации и президентом, однако книжные магазины уже начали убирать литературные произведения с прилавков или закрывать их обложки плёнкой. Amic.ru предположил, какие фильмы или книги могут попасть под запрет.

Литература

Темы гомосексуальной любви встречаются ещё в древнегреческой литературе — например, в речах «Пир» и «Федр» Платона гомосексуальная любовь восхваляется. В «Буколиках» Вергилия пастух Коридон заявляет о любви к мальчику Алексису. Часть стихов Катулла адресованы мужчинам.

В «Сатириконе» Петрония описываются приключения Энколпия и его возлюбленного. Намёки на ЛГБТ-тематику есть и в «Декамероне» Джованни Боккаччо. Эти произведения изучаются в российских вузах на филологических специальностях.

В литературе XIX и XX веков также встречаются гомосексуальные персонажи. Это, например, «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, «Нана» Эмиля Золя, «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. В «Смерти в Венеции» Томаса Манна главный герой влюбляется в польского парня, а в романе Андре Жида «Имморалист» один из героев испытывает влечение к группе арабов. В «120 днях Содома» маркиза де Сада читатель видит различные извращения, в том числе и педофилию.

Произведения Жана Жене и писательницы Мэри Рено в открытую затрагивали темы гомосексуальности, главный герой «Исповеди маски» Юкио Мисимы с раннего детства чувствует влечение к мужскому полу. И это далеко не весь список зарубежных классиков, которые раскрывают темы гомосексуализма.

Русскую литературу тема гомосексуализма также не обошла стороной. Например, она есть в произведениях Льва Толстого. В повести «Детство» описывается любовь главного героя к старшему сыну Ивиных Серёже. В «Анне Карениной» присутствует любовь двух офицеров. Намёк на гомосексуальную любовь между Смердяковым и Иваном Карамазовым есть и в «Братьях Карамазовых» Фёдора Достоевского.

У современного классика Эдуарда Лимонова в романе «Это я — Эдичка» и в других произведениях мы читаем об оральном сексе между двумя мужчинами.

Есть и произведения, которые затрагивают тему педофилии. Любовь к девочке Матреше чувствует Ставрогин в «Бесах» Достоевского, этому явлению полностью посвящён роман Владимира Набокова «Лолита».

Пока неизвестно, запретят ли читать классику, в которой упоминаются гомосексуальные темы, однако некоторые книжные магазины приостановили продажи части произведений из-за принятия закона о пропаганде ЛГБТ. Так сделал, например, «Лабиринт». А именно с сайта пропали «Щегол» Донны Тартт, «Лето в пионерском галстуке» Елены Малисовой и Катерины Сильвановой и «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары.

Другие книжные магазины сейчас консультируются с юристами и издательствами, рассказал «Коммерсанту» генеральный директор объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед» Дмитрий Репин.

Библиотека / Фото: amic.ru

Кино

В кино ЛГБТ-темы также нередко встречаются. Связанные с ЛГБТ сюжеты появились в мировом кино ещё в начале XX века. В 1916 году вышла картина «Михаэль» Морица Стиллера. До войны выходили классические картины «Не такой как все» Рихарда Освальда, «Ящик Пандоры» Георга Пабста, «Девушки в униформе» Леонтины Саган. Теперь эти фильмы, видимо, могут попасть под запрет.

После Второй мировой войны гомосексуальные темы тоже никуда не исчезли. Всё тот же Жан Жене снял «Песнь любви». Классик итальянского кино Лукино Висконти затрагивает гомосексуальные темы в своих работах «Гибель богов», «Смерть в Венеции» и «Людвиг». В знаменитых «Вальсирующих» Бертрана Блие тоже есть постельная сцена с двумя мужчинами. Соответственно, эти фильмы также можно причислить к тем, которые пропагандируют гомосексуализм.

Можно вспомнить фильмы «Керель» лидера «нового немецкого кино» Райнера Фассбиндера и картины режиссёра Педро Альмодовара.

Из голливудского кино ЛГБТ-тематика тоже никуда не ушла.

Намёки на трансгендерную тематику мы видим в американских фильмах с Марлен Дитрих, которая переодевалась в мужчин. Переодевание главных героев в женщин есть и в фильме «В джазе только девушки» с Мэрилин Монро.

Очень известной стала драма «Горбатая гора» о любовной связи двух ковбоев. Популярными стали также фильмы «Одинокий мужчина», «Дети в порядке», «Мой личный штат Айдахо». В 2010-х годах гей-тематика стала встречаться и в самом мейнстримном кино — мельком эти темы упоминаются даже в супергеройских фильмах.

В советском кино геев найти трудно, однако переодевания мужчины в женщину можно увидеть и там: в фильмах «Здравствуйте, я ваша тётя», «Гардемарины, вперёд», «Джентльмены удачи» и «Неуловимые мстители». Даже переодевание актёра Георгия Милляра в Бабу Ягу кто-то наверняка посчитает проявлением трансгендерности. Кто знает, может быть, и поцелуй Миронова с Папановым в «Брильянтовой руке» можно признать слишком откровенным.

Среди последних российских фильмов в запрещённый список могут попасть, например, комедии с Александром Ревой «Прабабушка лёгкого поведения», где мужчина переодевается в женщину, или «Любовь-морковь», где мужчина и женщина меняются местами. В российских комедиях гей-персонажи тоже периодически встречаются, но в основном в качестве комичных героев.

Кинозал / Фото: amic.ru

Неужели всё это теперь запретят?

Пока точно непонятно, что именно будут запрещать, если примут закон. Неизвестно, будет ли составлен список запрещённой литературы и кино или произведения искусства будут включать туда «по ходу дела». Определённых критериев для признания фильма или книги пропагандирующей ЛГБТ пока также нет.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн рассказал изданию Forbes, что законопроекты не запрещают упоминать ЛГБТ как явление. Однако в положительном свете упоминать о нетрадиционных отношениях будет нельзя. Как именно будут оценивать позитивное или негативное влияние произведения на людей пока также неизвестно.

Напомним, что за нарушение запрета пропаганды ЛГБТ виновный гражданин должен будет заплатить штраф от 50 до 400 тысяч рублей, от должностного лица потребуют от 100 до 800 тысяч рублей штрафа, а от юрлица — от 800 тысяч до 5 млн рублей штрафа либо приостановку деятельности на срок до 90 суток.

За пропаганду педофилии виновные граждане должны будут заплатить от 200 до 800 тысяч рублей, должностные лица — от 400 тысяч до 2 млн рублей, юрлица — от 1 млн до 10 млн рублей либо будут обязаны на 90 суток приостановить свою деятельность.

За распространение среди детей информации о нетрадиционных сексуальных отношениях либо способной вызвать у них желание сменить пол, государство накажет гражданина штрафом от 50 до 200 тысяч рублей, должностное лицо заплатит от 100 до 400 тысяч рублей, юрлицо — от 800 тысяч до 4 млн рублей. Последних могут принудить приостановить свою работу на срок до 90 суток. Если закон нарушат иностранцы или лица без гражданства, им будет грозить выдворение из РФ.

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