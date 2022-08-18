По Строителей не проехать: центр Барнаула сковали вечерние пробки

Вечерние пробки сковали центр Барнаула 18 августа. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение затруднено по проспектам Строителей и Калинина, улице Челюскинцев, Цеховой, Пионеров, Кулагина.

Также движение остановилось на улице Кутузова и на части шоссе Ленточный бор. Небольшие пробки наблюдаются в Индустриальном районе города на Павловском тракте и улице Попова. При этом в целом сервис оценивает дорожную ситуацию на шесть баллов.

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Новости Барнаула Барнаул засыпало плотным слоем града

Напомним, что в Барнауле днем 18 августа мощный град в течение примерно пяти минут сыпался на улицы центра города.