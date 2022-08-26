Погибшего в ДНР члена Общественной палаты Алтайского края предложили наградить орденом

В комиссию Алтайского края по наградам поступило ходатайство Общественной палаты региона о представлении Евгения Новикова к награждению орденом «За заслуги перед Алтайским краем» второй степени. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«За мужество и героизм, проявленные в результате волонтерской миссии в Донецкую Народную Республику по оказанию гуманитарной помощи, активное участие в развитии гражданского общества, прошу Вас наградить Новикова Евгения Александровича орденом „За заслуги перед Алтайским краем“ II степени», — сообщается в обращении Общественной палаты края.

В обращении также напомнили, что свою деятельность Новиков посвятил защите прав, интересов граждан и развития институтов гражданского общества, участвовал в решении проблем ветеранов, инвалидов и членов семей погибших защитников отечества, также активно занимался военно-патриотическим воспитанием молодежи.

«Коллеги, с которыми он работал, ценили его добропорядочность, исполнительность и отзывчивость. Его настойчивость в работе Общественной палаты Алтайского края содействовала формированию общественного мнения по внимательному отношению к ветеранам боевых действий, членам их семей и членам семей погибших военнослужащих в вооруженных конфликтах», — заявили в Общественной палате.

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Напомним, что Евгений Новиков родился 17 августа 1969 года в Барнауле. С 1987 по 1989 год служил в ВДВ, воевал в Афганистане. С 1990-го работал в системе МВД, начинал в оперативно-поисковом отделе угрозыска краевого ГУВД. Во время работы обучался на юрфаке АлтГУ. Позже защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции. В 1995 году в составе сводного отряда ГУВД Алтайского края воевал в Первой чеченской кампании. С 1998-го участвовал в ветеранском движении. Был председателем исполкома Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Член Общественной палаты Алтайского края четвёртого-шестого составов. Заместитель председателя Общественной палаты региона. Награждён правительственными орденами и медалями.

В июле текущего года Новиков отправился в Донецкую Народную Республику с гуманитарной миссией и пропал после обстрела 10 июля под Шахтёрском. Его родственники начали поиски мужчины через соцсети. 15 августа стало известно, что его тело опознали.

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Источники amic.ru в ОПАК рассказывали, что Евгений несколько раз бывал в зоне проведения военной спецоперации в качестве волонтёра, и часто случались проблемы со связью с ним, что характерно для мест, близких с проведением боевых действий.