Поклонники раскритиковали фигуру Бузовой после «неудачного» фото

Поклонники раскритиковали Ольгу Бузову, когда она опубликовала в Instagram фото вместе с Михаилом Галустяном со съёмок шоу «Звёзды в Африке». Телеведущая выбрала платье асимметричного кроя, однако фанаты посчитали, что она набрала лишний вес.

Некоторые подписчики подумали, что Бузова забеременела, другие обвинили её в неуёмном аппетите. «Вообще не похожа на себя здесь», «Оль, без обид, ладно? Я вам зла не желаю. Тут либо фото и наряд исказили вашу фигуру, то ли у вас будет ляля», «Оля очень поправилась», «Фигура странная!» — высказались поклонники.