Пользователей соцсетей удивили кадры замусоренного Сан-Франциско, где дерутся наркоманы
Кадры с одной из улиц города распространяются в телеграм-каналах и оставляют у зрителей неприятное впечатление
В социальных сетях и телеграм-каналах распространяются видеозаписи с одной из улиц Сан-Франциско, которые неприятно удивляют зрителей.
На кадрах автор ролика показал улицу, которая усыпана мусором и различными отходами. В то время, когда рядом с тротуаром спокойно проезжают автомобили, на самой пешеходной зоне творится хаос.
Улица усыпана наркоманами, один из которых расхаживает со спущенными штанами. Многие из присутствующих в кадре, судя по всему, находятся под воздействием наркотиков.
В какой-то момент несколько человек начинают драку, а один из них бьёт упавших на землю метлой. Окружающие безучастно наблюдают за происходящим.
Пользователи социальных сетей ужаснулись увиденным.
«Исчезла вся романтика, да и диско давно нет», — отметил один из просмотревших ролик.