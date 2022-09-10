Пользователей соцсетей удивили кадры замусоренного Сан-Франциско, где дерутся наркоманы

В социальных сетях и телеграм-каналах распространяются видеозаписи с одной из улиц Сан-Франциско, которые неприятно удивляют зрителей.

На кадрах автор ролика показал улицу, которая усыпана мусором и различными отходами. В то время, когда рядом с тротуаром спокойно проезжают автомобили, на самой пешеходной зоне творится хаос.

Улица усыпана наркоманами, один из которых расхаживает со спущенными штанами. Многие из присутствующих в кадре, судя по всему, находятся под воздействием наркотиков.

В какой-то момент несколько человек начинают драку, а один из них бьёт упавших на землю метлой. Окружающие безучастно наблюдают за происходящим.

Пользователи социальных сетей ужаснулись увиденным.