Появилось видео, как алтайские мобилизованные развлекаются по вечерам в Омске

В Сети появилось видео, как мобилизованные солдаты из Алтайского края и других регионов Сибири, которые находятся в учебном центре в Омске, проводят вечера. Кадры выступления перед призывниками опубликовали в группе «Блогерша Рубцовск» во «ВКонтакте».

Согласно записи, по вечерам перед военнослужащими выступают артисты — в этот раз на сцену с большим экраном вышел исполнитель, который зачитал патриотический рэп.