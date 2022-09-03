Праздничный салют в Барнауле. Как это было?
Запись прямой трансляции с крыши здания в центре города
3 сентября 2022, 21:57, Илья Звягинцев
3 сентября Барнаул отпраздновал 292-й День рождения. Праздничную программу увенчал масштабный салют в центре города.
Ранее председатель комитета по культуре Валерий Паршков рассказал о том, что продолжительность шоу составит около семи минут.
Отметим, что во всех районах города празднование Дня города также завершилось салютами.
О том, как уехать из центра города тем, кто решит посмотреть салют своими глазами, мы рассказывали ранее. О работе общественного транспорта в праздничный вечер — в нашем материале.
Комментарии
Новости партнеров