Праздничный салют в Барнауле. Как это было?

3 сентября Барнаул отпраздновал 292-й День рождения. Праздничную программу увенчал масштабный салют в центре города.

Ранее председатель комитета по культуре Валерий Паршков рассказал о том, что продолжительность шоу составит около семи минут.

Отметим, что во всех районах города празднование Дня города также завершилось салютами.

О том, как уехать из центра города тем, кто решит посмотреть салют своими глазами, мы рассказывали ранее. О работе общественного транспорта в праздничный вечер — в нашем материале.