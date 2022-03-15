Прием детей в первые классы в Барнауле начнется с 1 апреля

В Барнауле с 1 апреля по 30 июня будет вестись приём заявлений в первый класс на предстоящий 2022/2023 учебный год. Как сообщает пресс-центр мэрии, это касается детей, которые имеют право первоочередного и преимущественного приёма, а также тех, кто проживают на закреплённой территории.

«Приём детей в первый класс осуществляется при достижении на 1 сентября 2022 года детьми возраста шести с половиной лет и не позднее 8 лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что по заявлению родителей ребёнок имеет право пойти в школу и в более раннем возрасте.

Информацию о необходимых документах и способах подачи заявлений в школы можно найти на сайте городской администрации.