Курьер из Кемерова отправится в колонию после обмана пенсионерки на 30 млн рублей
Ближайшие несколько лет осужденный проведет в колонии общего режима
13 мая 2026, 17:02, ИА Амител
В Челябинской области суд вынес приговор жителю Кемерова, который участвовал в мошеннической схеме по хищению денег у пенсионеров. Молодого человека признали виновным в попытке забрать у 77-летней женщины 30 млн рублей и отправили в колонию на три года, пишет "КП-Челябинск".
По данным региональных управлений ФСБ и МВД, история произошла в начале прошлого года. Пенсионерке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур. Женщину убедили, что ее деньги находятся под угрозой, и уговорили снять крупную сумму со счета для передачи якобы представителю госорганов.
Пожилая женщина отправилась в банк, сняла 30 млн рублей и должна была передать их курьеру. Однако завершить схему мошенникам не удалось.
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, молодого человека задержали в апреле 2025 года сотрудники ФСБ и полиции.
«Участник преступной группы был задержан в апреле 2025 года. На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении лица возбуждено и расследовано уголовное дело», — рассказали в ведомстве.
Уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере рассматривал Челябинский областной суд. Следствие доказало участие мужчины в преступной схеме, после чего суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.
«Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Ранее на период следствия ему избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
20:09:21 13-05-2026
Что, блин, за пенсионерки с 30 млн?
20:21:28 13-05-2026
Гость (20:09:21 13-05-2026) Что, блин, за пенсионерки с 30 млн?...
Видимо у нее в собственности несколько разрезов угольных.
08:26:07 14-05-2026
Гость (20:09:21 13-05-2026) Что, блин, за пенсионерки с 30 млн?... Она вероятно пенсионерка из Госдумы случайно- хотя там до смерти сидят. Ну или крупная чиновница по блату на хлебном месте сидела.
08:46:20 14-05-2026
ну вот откуда... а еще все плачутся пенсы