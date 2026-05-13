Курьер из Кемерова отправится в колонию после обмана пенсионерки на 30 млн рублей

Ближайшие несколько лет осужденный проведет в колонии общего режима

13 мая 2026, 17:02, ИА Амител

Курьер, электровелосипед / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Челябинской области суд вынес приговор жителю Кемерова, который участвовал в мошеннической схеме по хищению денег у пенсионеров. Молодого человека признали виновным в попытке забрать у 77-летней женщины 30 млн рублей и отправили в колонию на три года, пишет "КП-Челябинск".

По данным региональных управлений ФСБ и МВД, история произошла в начале прошлого года. Пенсионерке позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками силовых структур. Женщину убедили, что ее деньги находятся под угрозой, и уговорили снять крупную сумму со счета для передачи якобы представителю госорганов.

Пожилая женщина отправилась в банк, сняла 30 млн рублей и должна была передать их курьеру. Однако завершить схему мошенникам не удалось.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, молодого человека задержали в апреле 2025 года сотрудники ФСБ и полиции.

«Участник преступной группы был задержан в апреле 2025 года. На основании представленных УФСБ результатов оперативно-разыскной деятельности в отношении лица возбуждено и расследовано уголовное дело», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере рассматривал Челябинский областной суд. Следствие доказало участие мужчины в преступной схеме, после чего суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.