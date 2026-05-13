В Европе все больше людей живут в одиночестве и без детей

Самой распространенной формой проживания в Евросоюзе стали одинокие взрослые без детей

13 мая 2026, 19:38, ИА Амител

Дети / Фото: amic.ru

В Eurostat сообщили о продолжающемся росте числа одиноких людей и семей без детей в странах Европейского союза. Соответствующие данные за 2025 год изучило РИА Новости.

Согласно статистике, только 23,4% домохозяйств в странах ЕС имеют детей, тогда как 76,6% — нет. Самой распространенной формой проживания в Евросоюзе стали одинокие взрослые без детей — на них приходится 37,5% всех домохозяйств.

По данным Eurostat, за период с 2016 по 2025 год количество домохозяйств, состоящих из одного взрослого без детей, выросло на 19,2% — с 63,9 миллиона до 76,1 миллиона.

При этом число семейных пар с детьми, наоборот, сократилось на 6,3% — с 31,9 миллиона до 29,9 миллиона домохозяйств.

Наибольшая доля семей с детьми зафиксирована в Словакии — 35,4%. Далее идут Ирландия с показателем 30,8% и Кипр — 28,2%.

Самые низкие показатели отмечены в Финляндии — 18,2%, Литве — 18,4% и Германии — 19,9%.