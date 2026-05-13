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В Европе все больше людей живут в одиночестве и без детей

Самой распространенной формой проживания в Евросоюзе стали одинокие взрослые без детей

13 мая 2026, 19:38, ИА Амител

Дети / Фото: amic.ru
Дети / Фото: amic.ru

В Eurostat сообщили о продолжающемся росте числа одиноких людей и семей без детей в странах Европейского союза. Соответствующие данные за 2025 год изучило РИА Новости.

Согласно статистике, только 23,4% домохозяйств в странах ЕС имеют детей, тогда как 76,6% — нет. Самой распространенной формой проживания в Евросоюзе стали одинокие взрослые без детей — на них приходится 37,5% всех домохозяйств.

По данным Eurostat, за период с 2016 по 2025 год количество домохозяйств, состоящих из одного взрослого без детей, выросло на 19,2% — с 63,9 миллиона до 76,1 миллиона.

При этом число семейных пар с детьми, наоборот, сократилось на 6,3% — с 31,9 миллиона до 29,9 миллиона домохозяйств.

Наибольшая доля семей с детьми зафиксирована в Словакии — 35,4%. Далее идут Ирландия с показателем 30,8% и Кипр — 28,2%.

Самые низкие показатели отмечены в Финляндии — 18,2%, Литве — 18,4% и Германии — 19,9%.

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Комментарии 9

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Гость

20:54:38 13-05-2026

Причем долго и счастливо.

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dok_СФ

22:09:23 13-05-2026

Можно не удивляться, цель рыночной экономики - деньги и прибыли.. Всё остальное мешает добыванию денег, небольшое число энтузиастов, которые если не думают о международной торговле, то просто прожигают ж.. , считая что живут.. (у меня бОльше всех домов и яхта, и т.д. ..)

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Гость

23:03:20 13-05-2026

dok_СФ (22:09:23 13-05-2026) Можно не удивляться, цель рыночной экономики - деньги и приб... Совершенно верно, вот в Африке давно наступил коммунизм, ну, в худшем случае, социализм - поэтому там плодятся как кролики.

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Гость

09:43:34 14-05-2026

Гость (23:03:20 13-05-2026) Совершенно верно, вот в Африке давно наступил коммунизм, ну,... Да, бизнес и деньги не волнуют..

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Гость

23:04:38 13-05-2026

Главное, что в России с этим порядок.

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найди отличия.

05:23:05 14-05-2026

Гость (23:04:38 13-05-2026) Главное, что в России с этим порядок.... чуть поправлю.
чтобы не завидовали Европе, ведь,, главное в России с этим порядок.. "©

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Гость

12:55:56 14-05-2026

хм. А где нытики, что это все из-за дорогой ипотеки, низких зарплат, плохой инфраструктуры, отсутствием власти и т.д. ? А? Или это только в России применимо?

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Пузырек

20:14:07 14-05-2026

Гость (12:55:56 14-05-2026) хм. А где нытики, что это все из-за дорогой ипотеки, низких ... Залез в статистику, а население Германии растет. А России падает, ну как так то

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Пузырек

22:07:47 14-05-2026

Пузырек (20:14:07 14-05-2026) Залез в статистику, а население Германии растет. А России па... Ну у них то мигрантов поболе будет. Там и турки и хохлы и кого только нет

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