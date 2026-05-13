В Европе все больше людей живут в одиночестве и без детей
Самой распространенной формой проживания в Евросоюзе стали одинокие взрослые без детей
13 мая 2026, 19:38, ИА Амител
В Eurostat сообщили о продолжающемся росте числа одиноких людей и семей без детей в странах Европейского союза. Соответствующие данные за 2025 год изучило РИА Новости.
Согласно статистике, только 23,4% домохозяйств в странах ЕС имеют детей, тогда как 76,6% — нет. Самой распространенной формой проживания в Евросоюзе стали одинокие взрослые без детей — на них приходится 37,5% всех домохозяйств.
По данным Eurostat, за период с 2016 по 2025 год количество домохозяйств, состоящих из одного взрослого без детей, выросло на 19,2% — с 63,9 миллиона до 76,1 миллиона.
При этом число семейных пар с детьми, наоборот, сократилось на 6,3% — с 31,9 миллиона до 29,9 миллиона домохозяйств.
Наибольшая доля семей с детьми зафиксирована в Словакии — 35,4%. Далее идут Ирландия с показателем 30,8% и Кипр — 28,2%.
Самые низкие показатели отмечены в Финляндии — 18,2%, Литве — 18,4% и Германии — 19,9%.
20:54:38 13-05-2026
Причем долго и счастливо.
22:09:23 13-05-2026
Можно не удивляться, цель рыночной экономики - деньги и прибыли.. Всё остальное мешает добыванию денег, небольшое число энтузиастов, которые если не думают о международной торговле, то просто прожигают ж.. , считая что живут.. (у меня бОльше всех домов и яхта, и т.д. ..)
23:03:20 13-05-2026
dok_СФ (22:09:23 13-05-2026) Можно не удивляться, цель рыночной экономики - деньги и приб... Совершенно верно, вот в Африке давно наступил коммунизм, ну, в худшем случае, социализм - поэтому там плодятся как кролики.
09:43:34 14-05-2026
Гость (23:03:20 13-05-2026) Совершенно верно, вот в Африке давно наступил коммунизм, ну,... Да, бизнес и деньги не волнуют..
23:04:38 13-05-2026
Главное, что в России с этим порядок.
05:23:05 14-05-2026
Гость (23:04:38 13-05-2026) Главное, что в России с этим порядок.... чуть поправлю.
чтобы не завидовали Европе, ведь,, главное в России с этим порядок.. "©
12:55:56 14-05-2026
хм. А где нытики, что это все из-за дорогой ипотеки, низких зарплат, плохой инфраструктуры, отсутствием власти и т.д. ? А? Или это только в России применимо?
20:14:07 14-05-2026
Гость (12:55:56 14-05-2026) хм. А где нытики, что это все из-за дорогой ипотеки, низких ... Залез в статистику, а население Германии растет. А России падает, ну как так то
22:07:47 14-05-2026
Пузырек (20:14:07 14-05-2026) Залез в статистику, а население Германии растет. А России па... Ну у них то мигрантов поболе будет. Там и турки и хохлы и кого только нет