Из-за плановых работ на нескольких улицах Барнаула в ночь на 14 мая отключат холодную воду

Ремонт пройдет на объекте по улице Новороссийской

13 мая 2026, 20:03, ИА Амител

Ремонтная бригада / Фото: "Росводоканал Барнаул"

В Барнауле в ночь на 14 мая проведут плановые коммунальные работы на улице Новороссийской. Из-за ремонта без холодной воды временно останутся многоквартирные дома, частный сектор, школы, детский сад, административные здания и бойлерные.

Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", специалисты заменят кран диаметром 50 мм и задвижку диаметром 100 мм по адресу улица Новороссийская, 51. Работы будут проводиться с 23:00 13 мая до 06:00 14 мая.

На время ремонта холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:

10 многоквартирных домов:

Антона Петрова, 120, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 144;

Северо-Западная, 232, 234.

105 частных домов:

Новороссийская, 33–69, 60–130а;

Стрелочный, 1–21, 2–22;

Вагонный, 1–21, 2–22;

Антона Петрова, 111–127.

Социальные объекты:

Антона Петрова, 112 (школа), 130 (школа), 122 (детский сад).

31 административное здание:

Новороссийская, 35, 47, 47/1, 47/3, 51, 134, 134б, 134в, 134г, 134д, 136, 136г, 140;

Заринская, 2а;

Автотранспортная, 49 лит. Н, 55, 55а, 55б, 55б/1, 55в, 55г, 55д, 55е;

Советской Армии, 101а, 101в;

Бородкина, 57;

Антона Петрова, 120а, 120б, 128в, 136а, 144в.

Также под отключение попадут бойлерные по адресам:

Антона Петрова, 130;

Северо-Западная, 234.