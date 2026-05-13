Из-за плановых работ на нескольких улицах Барнаула в ночь на 14 мая отключат холодную воду
Ремонт пройдет на объекте по улице Новороссийской
13 мая 2026, 20:03, ИА Амител
В Барнауле в ночь на 14 мая проведут плановые коммунальные работы на улице Новороссийской. Из-за ремонта без холодной воды временно останутся многоквартирные дома, частный сектор, школы, детский сад, административные здания и бойлерные.
Как сообщили в "Росводоканале Барнаул", специалисты заменят кран диаметром 50 мм и задвижку диаметром 100 мм по адресу улица Новороссийская, 51. Работы будут проводиться с 23:00 13 мая до 06:00 14 мая.
На время ремонта холодное водоснабжение отключат по следующим адресам:
10 многоквартирных домов:
- Антона Петрова, 120, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 144;
- Северо-Западная, 232, 234.
105 частных домов:
- Новороссийская, 33–69, 60–130а;
- Стрелочный, 1–21, 2–22;
- Вагонный, 1–21, 2–22;
- Антона Петрова, 111–127.
Социальные объекты:
- Антона Петрова, 112 (школа), 130 (школа), 122 (детский сад).
31 административное здание:
- Новороссийская, 35, 47, 47/1, 47/3, 51, 134, 134б, 134в, 134г, 134д, 136, 136г, 140;
- Заринская, 2а;
- Автотранспортная, 49 лит. Н, 55, 55а, 55б, 55б/1, 55в, 55г, 55д, 55е;
- Советской Армии, 101а, 101в;
- Бородкина, 57;
- Антона Петрова, 120а, 120б, 128в, 136а, 144в.
Также под отключение попадут бойлерные по адресам:
- Антона Петрова, 130;
- Северо-Западная, 234.
«Приносим извинения за временные неудобства. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 500-101, 202-200», — сообщили в учреждении.
21:19:52 13-05-2026
Спасибо, что сообщили.
09:11:58 14-05-2026
такое ощущение, что мм спутаны с см