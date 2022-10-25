Проезд в общественном транспорте станет дороже для жителей Рубцовска

Исключением будет только маршрут № 10, цена на проезд по которому останется прежней

26 октября 2022, 06:46, Илья Звягинцев

В Рубцовске с 1 ноября до 30 рублей подорожает проезд на всех нерегулируемых городских маршрутах. Об этом сообщает «Банкфакс».

Горожане заметили уведомления о повышении тарифов в транспорте, а позднее эту информацию подтвердили городские власти. Чиновники отметили, что получили уведомление о повышении тарифов от трёх перевозчиков.

Изменения коснутся почти всех нерегулируемых маршрутов. Исключением стал маршрут № 10, цена на проезд по которому останется прежней.

Отмечается, что перевозчики, которые работают по нерегулируемому тарифу, не обязаны согласовывать его увеличение, но должны уведомить власти об этом.

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