Путин назвал героями всех участников спецоперации на Украине

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для него лично и всех жителей страны каждый боец на передовой спецоперации является героем. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства заявил на мероприятии по случаю Дня Героев Отечества.

«Сегодня высшие государственные награды будут вручены военнослужащим, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции и удостоены звания „Герой России“. Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой — для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой. Я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту этой поистине всенародной поддержки», — подчеркнул Путин.

По словам президента, в основе героизма лежат любовь к Родине и глубокое осознание чувства собственного долга, ратного, гражданского, профессионального. Кроме того, важно четкое внутреннее понимание, как строить свою жизнь, какие ценности отстаивать и защищать и как поступать в сложных экстремальных ситуациях.

«Следуя этим чувствам, люди выбирают профессии, которые связаны с большим личным риском, но при этом ведут к новым успехам, достижениям всю страну», — обратил внимание президент.