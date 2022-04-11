Путин поручил Промсвязьбанку открыть филиалы в Севастополе и Крыму

Президент России Владимир Путин поручил Промсвязьбанку обеспечить открытие в Крыму и Севастополе своих филиалов до 1 октября. Задачу включили в опубликованный в понедельник на сайте Кремля перечень поручений главы государства по итогам совещания о развитии региона.

Организация должна провести внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность «в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях».

Напомним, 4 апреля Промсвязьбанк сообщил, что начал предоставлять банковские услуги населению и бизнесу в Крыму. В организации объяснили, что «в частности, жителям полуострова теперь доступны потребительские кредиты, а бизнесу — открытие расчётных счетов и подключение к услугам эквайринга».