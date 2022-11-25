Путин заверил, что он сам и все руководство РФ разделяют боль потерявших сыновей матерей

Президент России Владимир Путин заверил, что он сам и все руководство страны разделяют боль матерей, потерявших сыновей во время боевых действий. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на встрече с материями военнослужащих — участников специальной военной операции.

«Для тех, кто потерял своего сына <...>, язык не поворачивается говорить каких-то формальных, стандартных вещей, связанных с выражением соболезнования, но хочу, чтобы вы знали: я лично, все руководство страны, мы разделяем эту боль, понимаем, что ничто не может заменить сына, утраты ребенка, особенно для мамы, которой мы обязаны появлением на свет, которая вынашивала, выкармливала», — сказал президент.

Глава государства также подчеркнул, что власти будут делать все, чтобы матери погибших военных не чувствовали себя забытыми.