Работы по устройству пешеходного перехода на Новом рынке в Барнауле завершаются

Работы по устройству пешеходного перехода на Новом рынке завершаются. Как сообщает Telegram-канал «Мост», сегодня рабочие обустроили лестничный сход тротуара.

Напомним, лестница нужна для пешеходной связи, которая будет организована от ТЦ «Пионер» до Дома быта на период реконструкции моста. Также ведутся работы по устройству электроосвещения вблизи конструкции.

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В ближайшее время начнётся укладка асфальтобетонного покрытия. Все работы успеют выполнить до начала перекрытия моста 21 мая.