Режим «черного неба» будет действовать в Барнауле и Бийске до 17 декабря

До 17 декабря в Барнауле и Бийске будут наблюдаться метеоусловия, которые поспособствуют накоплению вредных примесей в воздухе. О режиме «чёрного неба» сообщает региональный ЦГМС.

Период неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе метеоусловий в Барнауле действует с 17:00 15 декабря и до 15:00 17 декабря. В Бийске он закончится в 18:00 17 декабря.

Администрация Барнаула уже рекомендовала предприятиям краевой столицы на это время сократить объёмы выбросов на своих производствах. По текущим данным, наиболее сильное загрязнение воздуха сейчас наблюдается в Центральном районе — там скапливается оксид углерода, который возникает при неполном сгорании ископаемых видов топлива, в том числе древесины, угля и прочих.

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Напомним, что режим «чёрного неба» уже неоднократно объявляли в Барнауле и Бийске в конце ноября и начале декабря. Причиной этому стала безветренная погода и морозы. Чем он опасен — читайте в материале amic.ru.