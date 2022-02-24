Росавиация приостановила работу 11 аэропортов в России. Каких именно и что делать, если надо улететь?

Работа ряда аэропортов в России приостановлена с 03:45 (мск) 24 февраля до 03:45 (мск) 2 марта. Как сообщает Росавиация, речь идёт об аэропортах: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

Авиакомпании одна за другой объявляют об отмене рейсов и возврате средств несостоявшимся пассажирам. Так поступил российский лоукостер “Победа”.

Компания Аzur Аir сообщает о приостановке выполнения рейсов из Краснодара, Ростова-на-Дону и Воронежа. Utair временно отменяет рейсы в Анапу, Геленджик, Краснодар, Белгород, Липецк, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Элисту.

Авиакомпания Turkish Airlines временно приостанавливает рейсы в Ростов.

Аэрофлот сообщает, что рейсы из Москвы приостановлены в города: Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу, Ставрополь, Белгород, Воронеж, Симферополь.

Как узнать куда и какие рейсы отменили?

Уточнять подробности об изменениях авиарейсов лучше всего на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний либо в их официальных группах в соцсетях.



“Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим прибывать в аэропорты”, — говорится на сайте Росавиации.

Что делать, если рейс отменили?

Вариантов немного. Первый: получить назад деньги, уплаченные за авиабилет, а при острой необходимости — добираться другим способом, например, на поезде или улететь в другой аэропорт, расположенный поблизости от города, куда направляетесь.

Второй: если есть возможность, попробовать переждать ситуацию. Возможно, она вскоре стабилизируется и авиасообщение будет возобновлено.