Россиян предупредили о штрафе за спиливание некоторых деревьев на своих участках

Не всё, что находится на вашей территории, по закону принадлежит вам

27 ноября 2022, 10:40, Илья Звягинцев

Адвокат Елена Кудерко предупредила россиян о том, что не всё, что находится на их участках, принадлежит им. Её слова передаёт агентство «Прайм».

Специалист пояснила, что в первую очередь это правило относится к крупномерной растительности, за исключением садовых культур.

Например, за спил берёзы, расположенной на вашем участке, можно получить штраф в размере от трёх до четырёх тысяч рублей.

Для того чтобы спилить определённое дерево на своём участке, нужно получить разрешение, которое предоставляют за плату.

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