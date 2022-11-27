Россиян предупредили о штрафе за спиливание некоторых деревьев на своих участках

Адвокат Елена Кудерко предупредила россиян о том, что не всё, что находится на их участках, принадлежит им. Её слова передаёт агентство «Прайм».

Специалист пояснила, что в первую очередь это правило относится к крупномерной растительности, за исключением садовых культур.

Например, за спил берёзы, расположенной на вашем участке, можно получить штраф в размере от трёх до четырёх тысяч рублей.

Для того чтобы спилить определённое дерево на своём участке, нужно получить разрешение, которое предоставляют за плату.