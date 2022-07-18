Россияне встали в полуторамесячные очереди за шенгенскими визами

В визовых центрах Франции и Греции в России образовались полуторамесячные очереди. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей туристических агентств.

Россияне столкнулись с проблемами при получении виз в популярные туристические страны Европы. В центрах Франции, Греции и Испании уже нет свободных окон на запись для получения документов.

Отмечается, что очереди возникли из-за нехватки работников консульств на фоне повышенного спроса. Раньше можно было за дополнительную плату получить шенген через VIP-залы, однако теперь такая функция невозможна.